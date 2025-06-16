القوات المسلحة توفر مساكن مؤقتة للأسر المتضررة جراء سقوط شظايا صاروخية بإربد

وطنا اليوم:أنهت القوات المسلحة الأردنية، خلال أقل من 24 ساعة، أعمال صيانة 4 منازل تضررت جراء سقوط شظايا صاروخية في محافظة إربد، في استجابة سريعة عكست كفاءتها وحرصها على سلامة المواطنين.

وشملت الجهود توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة لحين استكمال أعمال الصيانة، مما ساهم في تخفيف الأعباء النفسية والمادية عنهم.

وأشار المواطن حسين الربابعة الإثنين، إلى أن الجيش الأردني كان أول من وصل إلى موقع الحادث لإسعاف العائلات المتضررة.

وقال: “الحمد لله، الجيش سهر ليله ونهاره أمام المنزل لتأميننا وصيانة الأضرار، وهذا جهد لا تستطيع دول أخرى تقديم ربعه”.

وأضاف أن الحادث تسبب بأضرار كبيرة وأصابات ، ومنهم أطفال، حيث يتلقى اثنان منهم العلاج، مؤكدا أن العائلة، التي تضم 9 أفراد ، تتعالج في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وأشاد بدور القوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية، معبراً عن فخره بالوطن وقيادته الهاشمية التي تسهر على راحة المواطنين

ونوه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى ضرورة تجنب التجمهر، وترك المجال للأجهزة المختصة للوصول إلى المواقع والتعامل مع الموقف دون عوائق.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أهمية بقاء المواطنين داخل أماكن تواجدهم، وتجنب المناطق المفتوحة خلال فترات إطلاق صافرات الإنذار، إلى حين الإعلان الرسمي عن انتهائها.