نادي مدينة العقبة للشباب يستعد لإنطلاق الموسم الصيفي

وطنا اليوم -امين المعايطه

أنهى نادي مدينة العقبة للشباب الاستعدادات والترتيبات اللازمة لانطلاق الموسم الصيفي وفتح أبواب المسابح أمام أبناء المجتمع المحلي، في خطوة تعكس توجهات النادي لتعزيز الحراك الرياضي والشبابي في المحافظة.

وقال المدير التنفيذي للنادي أحمد الحسن إن هذا الموسم يمثل قيمة مضافة حقيقية للرياضة والشباب في العقبة، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة مفيدة وصحية.

وأشار الحسن أن النادي عمل على تجهيز المسبح الأولمبي الخارجي للذكور، والمسبح نصف الأولمبي للسيدات، إلى جانب مسابح مخصصة للأطفال، بما يضمن تنوع الخيارات أمام المرتادين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الحسن أن إدارة النادي حرصت على تنظيم أوقات استخدام المسابح بما يراعي الخصوصية ويحقق الانسيابية، حيث سيتم استقبال الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وفق برنامج يضمن راحة المستخدمين وسلامتهم، مؤكداً أن الموسم يتضمن أيضاً دورات تدريبية وتعليمية في السباحة بإشراف مدربين مؤهلين، بهدف تطوير مهارات المشاركين واكتشاف المواهب الواعدة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضة في العقبة.

وبيّن أن الفعاليات الصيفية المصاحبة تسهم في خلق مساحة تفاعلية للشباب، تجمع بين الرياضة والترفيه، وتعزز روح العمل الجماعي والانتماء، لافتاً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وأكد الحسن استمرار التعاون مع مختلف الجهات في محافظة العقبة لدعم القطاع الرياضي وتنشيط الحركة الشبابية، مشدداً على أن هذه المبادرات تعزز مكانة العقبة كبيئة جاذبة للأنشطة الرياضية والشبابية إلى جانب كونها وجهة سياحية.