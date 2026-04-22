نادي مدينة العقبة للشباب يستعد لإنطلاق الموسم الصيفي

29 دقيقة ago
وطنا اليوم -امين المعايطه
أنهى نادي مدينة العقبة للشباب الاستعدادات والترتيبات اللازمة لانطلاق الموسم الصيفي وفتح أبواب المسابح أمام أبناء المجتمع المحلي، في خطوة تعكس توجهات النادي لتعزيز الحراك الرياضي والشبابي في المحافظة.
وقال المدير التنفيذي للنادي أحمد الحسن إن هذا الموسم يمثل قيمة مضافة حقيقية للرياضة والشباب في العقبة، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة مفيدة وصحية.
وأشار الحسن أن النادي عمل على تجهيز المسبح الأولمبي الخارجي للذكور، والمسبح نصف الأولمبي للسيدات، إلى جانب مسابح مخصصة للأطفال، بما يضمن تنوع الخيارات أمام المرتادين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الحسن أن إدارة النادي حرصت على تنظيم أوقات استخدام المسابح بما يراعي الخصوصية ويحقق الانسيابية، حيث سيتم استقبال الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وفق برنامج يضمن راحة المستخدمين وسلامتهم، مؤكداً أن الموسم يتضمن أيضاً دورات تدريبية وتعليمية في السباحة بإشراف مدربين مؤهلين، بهدف تطوير مهارات المشاركين واكتشاف المواهب الواعدة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضة في العقبة.
وبيّن أن الفعاليات الصيفية المصاحبة تسهم في خلق مساحة تفاعلية للشباب، تجمع بين الرياضة والترفيه، وتعزز روح العمل الجماعي والانتماء، لافتاً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.
وأكد الحسن استمرار التعاون مع مختلف الجهات في محافظة العقبة لدعم القطاع الرياضي وتنشيط الحركة الشبابية، مشدداً على أن هذه المبادرات تعزز مكانة العقبة كبيئة جاذبة للأنشطة الرياضية والشبابية إلى جانب كونها وجهة سياحية.


24 ساعة
09:23

السودان.. ملايين العائدين يواجهون واقعا قاسيا وسط دمار واسع

09:17

الاستدامة المالية للضمان: هل نعيد ألق الوفرة والثقة؟

09:12

خليفات يوضح مسار الناقل الوطني من العقبة إلى عمّان

09:06

وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

09:03

خطوات عملية لإنهاء إشكالية سوق الخضار في وسط إربد

00:11

بين جهر المعصية ونكران الجميل للوطن … لماذا تستقيم المحاسبة؟

22:57

المساد يكتب: *WASP أدوات التغيير*

22:41

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

20:43

نساء المشنقة .. ورقة ترامب المتأخرة على الطاولة مع إيران

20:37

الأمن العام ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية لتطوير مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل

20:28

وزير الثقافة: مشروع “توثيق السردية.. الأرض والإنسان” مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية الثقافة/ السردية/ الأرض/الإنسان/ الهوية

20:28

واتساب بلس.. ميتا تكسر حاجز المجانية وتطرح عصر التخصيص الفائق

وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله