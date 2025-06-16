بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: اغتيال خامنئي من شأنه أن يُنهي التصعيد مع إيران

16 يونيو 2025
نتنياهو: اغتيال خامنئي من شأنه أن يُنهي التصعيد مع إيران

وطنا اليوم:تصاعدت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، بعدما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي “لن يصعّد الصراع بل سينهيه”، في تهديد مباشر غير مسبوق.
واعتبر نتنياهو في مقابلة مع شبكة “إي بي سي نيوز” الأميركية، أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة التوترات في المنطقة، خلافا لما يشاع عن أنها قد تؤدي إلى تصعيدها.
وقال نتنياهو إن: “استهداف خامنئي سينهي، ولن يؤدي إلى تصعيد، الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران والذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي”.
وتابع: “إن “الحرب الأبدية هي ما تريده إيران، وهم يدفعوننا إلى شفا حرب نووية. في الواقع، ما تفعله إسرائيل هو منع هذا، ووضع حد لهذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال الوقوف في وجه قوى الشر”.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أميركية لرويترز أن ترامب عارض خلال اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، معتبرا أن طهران لم تهاجم أي أهداف أميركية حتى الآن.

تهديد من وزير الدفاع
وبدوره هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستضرب “الديكتاتور الإيراني أينما وجد” في إشارة إلى خامنئي وذلك بعد استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية في طهران.
وقال كاتس في بيان “تم استهداف هيئة البث التابعة للنظام الإيراني، المسؤولة عن الدعاية والتحريض … وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان في المنطقة”. وأضاف “سنضرب الديكتاتور الإيراني أينما وجد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

23:10

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يقدم مرافعة نبيلة عن “الأخلاق” .. والسطر الأول : “أعيدوا الحق لأهله”

23:05

مدرسة الجيش والعميد الحياري مثالاً

22:54

الاردن وخطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي

22:19

ميادة شريم : خطاب الملك دعوة للقيم الأخلاقية وتحذير من الانفلات والوحشية.. وهذا موقف الأردنيين كافة

21:59

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

20:46

الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

20:42

قراءة في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

20:40

الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

20:31

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

20:30

العمرو يكتب: “كلمة تتجاوز الجغرافيا: الملك يواجه العالم بالحقيقة من منصة البرلمان الأوروبي

20:24

الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكة