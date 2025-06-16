الحكومة: نتابع المنشورات التي تتجاوز على الأمن الأردني وسنتعامل معها

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، إن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ترده معلومات تفصيلية حول التطورات الراهنة من مختلف مؤسسات الدولة والوزارات والمؤسسات.

ودعا المومني، في تصريح مساء الاثنين، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مركز إدارة الأزمات، في ظل التوتر الإقليمي الراهن.

وأضاف المومني، أن “الحديث عن أن الأردن يدافع عن أحد أطراف الصراع، هو كلام غير صحيح، ولا نقبله، وإنما يدافع الأردن عن سيادته، ومن غير الممكن السماح بانتهاك أجواءه، والأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية من منطلق السيادة الوطنية والأمن الأردني”.

وشدد على أن الأردن يحاول تخفيف وقع التوتر الإقليمي على المواطنين، من خلال متابعة مختلف التطورات، واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأشار إلى أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، خاصة في التعامل مع الأجسام الساقطة داخل الأراضي الأردنية، والالتزام بالتعليمات المرافقة لإطلاق صافرات الإنذار، حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وبين المومني، أن رسالة الحكومة واضحة، بأهمية الحفاظ على المجتمع الأردني، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

ولفت إلى أن جميع التعليمات والإجراءات التي تتخذ تخضع للتقييم المستمر، حفاظا على الأمن الوطني.

المومني، أكد على أهمية عدم تداول الشائعات الزائفة في ظل التوترات الإقليمية، وأخذ التعليمات الرسمية على محمل الجد، مضيفا “نتابع المنشورات التي تتجاوز القانون وتتعدى على الأمن الوطني الأردني وسنتعامل معها ضمن الإجراءات القانونية”.

وشدد على أن الحكومة تؤكد على موقفها الثابت خلال التوتر الإقليمي، بالحفاظ على سيادة الدولة والحفاظ على الأمن الأردني وسلامة المواطنين.