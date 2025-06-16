إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على إسرائيل والحرس الثوري يدعو سكان تل أبيب إلى الإخلاء

وطنا اليوم:أكد مسؤول أمني كبير أن إيران تستعد لتوجيه ضربة كبيرة جدا بعد اول اعتداء يشنه الكيان الصهيوني.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من الموظفي بالتلفزيون الإيراني، وأكدت إعادة بث قناة خبر الإيرانية بعد دقائق من تعرضها للقصف الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستخدام الحرس الثوري في هجومي حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة.

كما نقلت وكالة فارس عن مسؤولين أن إيران استخدمت صواريخ من طراز “عماد” و”قادر” و”خيبر شكن” في الهجمات الأخيرة.

الاستعداد لحرب طويلة

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مستشار قائد الحرس الثوري تأكيده استعداد إيران لخوض حرب طويلة وشاملة، مشيرا إلى أن طهران لم تستخدم بعد كامل ترسانتها الصاروخية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده لا تشعر بالقلق من استمرار الحرب، مشددًا على أن العالم سيشهد خلال الأيام المقبلة ما وصفه بـ”ابتكارات ميدانية” ستكشف عن جانب من قدرات إيران العسكرية.

كما أكد أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لـ”إحباط النظام الصهيوني”، وأن المستقبل القريب سيُظهر مدى القوة والقدرات التي تمتلكها إيران في مختلف المجالات الدفاعية.