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إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال البث المباشر

16 يونيو 2025
إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني خلال البث المباشر

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إيرانية إن مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون، تعرض لقصف إسرائيلي، الاثنين، بعد تهديدات إسرائيلية بقصفه.
وأفادت وكالة “إرنا” للأنباء، بانقطاع البث المباشر عن التلفزيون الإيراني بعد استهداف إسرائيلي، وسط أنباء عن مقتل عدد من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وافاد التلفزيون الإيراني بالقول إنه يتعرض لهجوم إسرائيلي في حين، أظهرت لقطات مباشرة على الهواء مذيعة إيرانية كانت تتحدث بانفعال قبل أن يسمع صوت تكسير لتتحول الشاشة خلفها إلى اللون الأسود وتفر المذيعة من مكانها وسط صيحات من الحاضرين.
كما بينت صور من موقع الهجوم دمار كبير نتيجة القصف ونيران مشتعلة في منطقة مبنى التلفزيون الإيراني.
ودوت انفجارات شديدة الإثنين في غرب طهران، فيما يتواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الرابع على التوالي.
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.
وقال كاتس في بيان “بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة”.


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