سوريا تتخذ إجراءات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامّة للمنافذ البرية والبحريّة السورية، الاثنين، عن إقرار حزمة من التّعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية العابرة للأراضي الأردنية.

وبحسب التعديلات الجديدة، يستوفى عن الشاحنات والرادات السورية (الفارغة أو المحلة) العابرة للأراضي الأردنية ترانزيت أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية بدل خدمات المرور التالية:

– وزن الشاحنة القائم بالطن × المسافة المقطوعة بالكيلومتر × النسبة 2% بالدولار مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.

– وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز نصيب السوري إلى مركز جابر، والتي كانت محددة سابقا بمبلغ (200) دينار أردني، وذلك في خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين، ودعما لانسيابية التبادل التجاري والخدمي المشترك.