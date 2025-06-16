كلية العلوم تحرز لقب بطولة الكليات لكرة القدم

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، اختتام منافسات بطولة الكليات لكرة القدم، التي نظّمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، من خلال دائرة الأنشطة الطلابية، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة، وسط أجواء اتسمت بالتعاون والروح الرياضية العالية.

وشهدت البطولة التي أقيمت مؤخرًا بمناسبة احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال، واستمرت على مدار 3 أسابيع، مشاركة (19) فريقًا يمثلون (9) كليات مختلفة، وبمجموع يزيد عن (200) طالب، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي كل من: كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية الأعمال، وكلية الآداب، وأسفرت نتائج هذا الدور عن تأهل فريقي كلية العلوم وكلية الأعمال إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على فريق كلية الصيدلة، والثاني على فريق كلية الآداب.

واختُتمت فعاليات البطولة التي شهدها عميد شؤون الطلبة ومدير دائرة الأنشطة الطلابية، ومساعد مدير الأنشطة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي كلية العلوم وكلية الأعمال، وانتهت بفوز فريق كلية العلوم على فريق كلية الأعمال بعد الاحتكام إلى الركلات الترجيحية، ليُتوَّج بطلاً لبطولة الكليات لكرة القدم للعام الجامعي 2024/2025.

وعقب انتهاء المباراة، جرت مراسم التتويج، بتسليم رئيس الجامعة الكأس والميداليات للفائزين؛ إذ حصل فريق كلية العلوم على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، ونال فريق كلية الأعمال كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، في حين تقاسم فريقا كلية الصيدلة وكلية الآداب المركز الثالث مكررًا، وحصلا على الميداليات البرونزية.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة نُظّمت بإشراف مباشر من دائرة الأنشطة الطلابية، فيما تولى مهام التحكيم كل من المشرفين الرياضيين محمد أبو ربيع وإيناس الملاح، اللذين قدّما أداءً احترافيًا ساهم في إنجاح البطولة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تعزيز النشاطات الرياضية واللامنهجية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وبناء شخصياتهم المتكاملة.