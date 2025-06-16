طلبة كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا يطلعون على التجارب الواقعية لشركة فاين الصحية القابضة

وطنا اليوم:ضمن مساعي كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا لتعزيز الجانب العملي وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الواقعية، نظمت الكلية زيارة ميدانية تعليمية إلى شركة فاين الصحية القابضة، وذلك ضمن مساق “قنوات التوزيع الإلكترونية”، بإشراف الدكتور منير الرواشدة.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة على آليات عمل قنوات التوزيع الحديثة، واستراتيجيات التسويق الرقمي، والتقنيات المتقدمة في إدارة سلاسل التوريد والتوزيع، من خلال الاطلاع المباشر على تجربة واحدة من أبرز الشركات الصناعية في المنطقة.

وقدم فريق الشركة للطلبة عرضًا شاملًا حول الخدمات والمنتجات التي توفرها، إضافة إلى استعراض تفصيلي لنماذج التوزيع الإلكتروني التي تعتمدها في تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، لإطلاعهم على صورة الواقع العملي لتلك العمليات، وتعزيز فهمهم للتطبيقات الفعلية للمفاهيم التي يدرسونها ضمن المساق.

وأشار عميد الكلية الدكتور الصمادي إلى أن هذه التجربة تأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في تعزيز التعلم التفاعلي وربط الطلبة بسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع المباشر على بيئات العمل الحقيقية، والتفاعل مع ممارسات مهنية حديثة تعكس التحديات والفرص التي تواجهها المؤسسات في السوق

وفي نهاية الزيارة نقل الدكتور منير الرواشدة شكر عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي لإدارة الشركة على تعاونهم واستقبالهم المميز، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات في صقل مهارات الطلبة، وتوسيع مداركهم بشأن واقع بيئة الأعمال.

من جهتهم، عبّر الطلبة المشاركون عن مدى استفادتهم من هذه التجربة التي أضافت لهم بعدًا عمليًا ومعرفيًا جديدًا، وأسهمت في توضيح مفاهيم المساق من خلال أمثلة حية وتجارب واقعية.