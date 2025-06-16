بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

طلبة كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا يطلعون على التجارب الواقعية لشركة فاين الصحية القابضة

16 يونيو 2025
طلبة كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا يطلعون على التجارب الواقعية لشركة فاين الصحية القابضة

وطنا اليوم:ضمن مساعي كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا لتعزيز الجانب العملي وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الواقعية، نظمت الكلية زيارة ميدانية تعليمية إلى شركة فاين الصحية القابضة، وذلك ضمن مساق “قنوات التوزيع الإلكترونية”، بإشراف الدكتور منير الرواشدة.
وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة على آليات عمل قنوات التوزيع الحديثة، واستراتيجيات التسويق الرقمي، والتقنيات المتقدمة في إدارة سلاسل التوريد والتوزيع، من خلال الاطلاع المباشر على تجربة واحدة من أبرز الشركات الصناعية في المنطقة.
وقدم فريق الشركة للطلبة عرضًا شاملًا حول الخدمات والمنتجات التي توفرها، إضافة إلى استعراض تفصيلي لنماذج التوزيع الإلكتروني التي تعتمدها في تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، لإطلاعهم على صورة الواقع العملي لتلك العمليات، وتعزيز فهمهم للتطبيقات الفعلية للمفاهيم التي يدرسونها ضمن المساق.
وأشار عميد الكلية الدكتور الصمادي إلى أن هذه التجربة تأتي انسجامًا مع رؤية الكلية في تعزيز التعلم التفاعلي وربط الطلبة بسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع المباشر على بيئات العمل الحقيقية، والتفاعل مع ممارسات مهنية حديثة تعكس التحديات والفرص التي تواجهها المؤسسات في السوق
وفي نهاية الزيارة نقل الدكتور منير الرواشدة شكر عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي لإدارة الشركة على تعاونهم واستقبالهم المميز، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات في صقل مهارات الطلبة، وتوسيع مداركهم بشأن واقع بيئة الأعمال.
من جهتهم، عبّر الطلبة المشاركون عن مدى استفادتهم من هذه التجربة التي أضافت لهم بعدًا عمليًا ومعرفيًا جديدًا، وأسهمت في توضيح مفاهيم المساق من خلال أمثلة حية وتجارب واقعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

23:10

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يقدم مرافعة نبيلة عن “الأخلاق” .. والسطر الأول : “أعيدوا الحق لأهله”

23:05

مدرسة الجيش والعميد الحياري مثالاً

22:54

الاردن وخطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي

22:19

ميادة شريم : خطاب الملك دعوة للقيم الأخلاقية وتحذير من الانفلات والوحشية.. وهذا موقف الأردنيين كافة

21:59

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

20:46

الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

20:42

قراءة في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

20:40

الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

20:31

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

20:30

العمرو يكتب: “كلمة تتجاوز الجغرافيا: الملك يواجه العالم بالحقيقة من منصة البرلمان الأوروبي

20:24

الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكة