هل تمتلك طهران ما يكفي من الصواريخ لحملة طويلة الأمد؟

وطنا اليوم:منذ يوم الجمعة الفائت، اشتعلت المواجهات بين إسرائيل وإيران، مع تكثيف الضربات المتبادلة بينهما.

وفيما أطلق الجانب الإيراني يومياً سلسلة من الصواريخ بمعدل 100 أقلها، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الموجعة التي استهدفت مخازن صواريخ ومنصات دفاعية، فضلا عن منشآت نووية.

ما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل حول المدة التي سيستغرقها هذا الصراع، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي تحفظ عن الإفصاح عن المدى الزمني التي ستستغرقه تلك العملية.

في حين كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن أضرار واسعة النطاق لحقت بالقدرات الإيرانية وتعطيل سلسلة القيادة.

من 3000 إلى 2000

وأشارت تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن العمليات العسكرية ضد إيران أسفرت عن ضربات استهدفت مئات الصواريخ الباليستية وعشرات منصات الإطلاق، ما قلص ترسانة طهران من حوالي 3000 صاروخ إلى حوالي 2000، وفق ما أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”.

كما أوضحت مصادر استخباراتية أن هذه الضربات أضعفت بشكل كبير قدرة إيران على شن هجمات صاروخية بالكثافة والنطاق المخطط لهما مسبقًا، لا سيما في ظل التصفية المنهجية لكبار القادة العسكريين التي عطّلت عمليات القيادة الميدانية.

وأشارت إلى أن القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية قد خلق صعوبات جمة أمام القادة الميدانيين الذين يسعون للحصول على التوجيه العملياتي والتعليمات المنتظمة.

إذ اغتالت إسرائيل قائد القوات الجوية للحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، الذي أشرف على العمليات الصاروخية، إلى جانب كبار مسؤولي القوات الآخرين، بمن فيهم قادة عمليات الطائرات المسيرة وقادة أنظمة الدفاع الجوي.

كما استهدفت العملية محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وحسين سلامي، قائد الحرس الثوري، ورستم علي رشيد، قائد أركان العمليات، وعلي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، والعلماء النوويين فريدون عباسي، ومهدي طهرانجي وغيرهما.

كذلك عمد الموساد قبل سنوات إلى تحديد مواقع تخزين الصواريخ الإيرانية، ونقل طائرات مسيرة رباعية المراوح عبر شبكات تجارية، مستعينًا في كثير من الأحيان بوسطاء تجاريين غير مرتابين. ثم نفذ عملاء الموساد خلال الأيام الماضية عمليات داخل الأراضي الإيرانية. وراقبت الفرق أنشطة نشر الصواريخ الإيرانية، وضربت الأهداف قبل اكتمال استعدادات الإطلاق.

وإذا اعتمدنا على الترجيحات الاستخباراتية الإسرائيلية، التي قدرت أن ما يقارب 2000 صاروخ في جعبة طهران، فقد تمتد العمليات إلى نحو 20 يوماً إذا ما أطلق الجانب الإيراني 100 صاروخ بمعدل يومي، ما لم تنجح الوساطات الدولية في وأد هذا الصراع.