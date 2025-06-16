وفاة و5 إصابات بحادثي سير منفصلين في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت إدارتا السير والدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام عن وقوع حادثي سير منفصلين على طرق المملكة الداخلية والخارجية، الإثنين، أسفرا عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، مع تسببهما بإعاقة مرورية في بعض المسارب.

وأوضح ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة السير أن الحادث الأول وقع نتيجة تصادم مركبتين بعد جسر النبعة باتجاه جسر العمليات، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وُصفت حالتان منهم بالمتوسطة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني، فتسبب به تدهور مركبة على الطريق الصحراوي باتجاه سواقة – عمان، وأسفر عن إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى الكرك الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأدى الحادث إلى إعاقة حركة السير على المسرب الأيسر من الطريق.

ورصدت الفرق الأمنية خلال التحقيقات مخالفات مرورية شملت القيادة بسرعات عالية، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه.

وجددت إدارة السير دعوتها للسائقين بالالتزام بقواعد المرور، وتجنب السلوكيات الخطرة، والحرص على الصيانة الدورية للمركبات، لتعزيز السلامة العامة على الطرقات.