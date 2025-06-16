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وزير دفاع الاحتلال : سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

ساعة واحدة ago
وزير دفاع الاحتلال : سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

وطنا اليوم:أدان وزير دفاع الاحتلال، يوآف كاتس، الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع مدنية في “إسرائيل”، واصفاً إياه بمحاولة لردع جيش الاحتلال عن مواصلة عملياته العسكرية التي “تُضعف قدرات إيران”.
وتعهد كاتس في تصريح رسمي، الإثنين، بأن “سكان طهران سيدفعون الثمن قريباً”، مشيراً إلى أن “إسرائيل” تستعد لرد عسكري حاسم .
الى ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بارتفاع عدد القتلى في “إسرائيل” إلى 8 أشخاص، بعد العثور على جثامين 3 مفقودين تحت أنقاض مبنى في مدينة حيفا، جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف مناطق متفرقة في البلاد.
وأوضحت القناة 13 العبرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثامين بعد ساعات من البحث المكثف في موقع الدمار، حيث كان الاتصال مقطوعاً مع المفقودين منذ الضربة الصاروخية.
وأدت الهجمات، التي أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها، إلى أضرار جسيمة في مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية، إضافة إلى إصابة العشرات في حيفا ومدن أخرى مثل تل أبيب وبتاح تكفا.


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