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مبادرة “عجلونيون أبدعوا” تكرم عميد الإعلام بجامعة البترا الدكتور علي نجادات

13 ثانية ago
مبادرة “عجلونيون أبدعوا” تكرم عميد الإعلام بجامعة البترا الدكتور علي نجادات

وطنا اليوم:كرمت مبادرة “عجلونيون أبدعوا في مواقعهم” عميد كلية الإعلام في جامعة البترا الأستاذ الدكتور علي نجادات، تقديرا لإنجازاته الأكاديمية ودوره الإيجابي في المواقع الرسمية التي شغلها. وتسلم نجادات درع التكريم من رئيس الوزراء الأسبق، دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، راعي المبادرة.

نظمت المبادرة دارة عجلون للتراث والثقافة ووكالة عجلون الإخبارية، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين، في مسرح مركز عجلون الثقافي.
قال نجادات إن التكريم الذي حظي به “يكتسب قيمة مضافة كونه يأتي بمناسبة احتفالات الوطن الغالي بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، وهي المناسبة الغالية على قلوب جميع الأردنيين”، مثمنا جهود اللجنة المنظمة للمبادرة في الإعداد والتنظيم والتنفيذ، ومشيرا إلى أنها تعكس عمق العلاقة التي تربط محافظة عجلون بأبنائها وتجسد معاني الوفاء للمتميزين منهم.
كرمت المبادرة، إلى جانب نجادات، عددا من الشخصيات العجلونية البارزة التي أسهمت في مسيرة النهضة الأردنية.


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