ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 65 شهيدًا و315 جريحًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 55362 شهيدًا و128741 جريحًا، بينهم 5071 شهيدًا و16700 جريح منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.

وأشارت إلى أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 26 شهيدًا، وأكثر من 117 جريحًا، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 300 شهيد وأكثر من 2649 جريحًا.

الى ذلك أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن مقتل أحد جنود الاحتياط خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

ووفق بيان جيش الاحتلال، فإن القتيل هو الجندي نوعام شيمش، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويخدم في لواء “كفير”، وينحدر من مدينة القدس.

وأشار البيان إلى أن شيمش قُتل جراء إصابته بصاروخ مضاد للدبابات من طراز “RPG” استهدف القوة التي كان ضمنها خلال العمليات العسكرية جنوب القطاع.