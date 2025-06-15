بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

15 ثانية ago
مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:16

إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا العودة عبر الأردن أو سيناء

15:06

الكهرباء الوطنية : جاهزون للتعامل مع أي طارئ بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان

15:00

الحكومة الإيرانية تعلن فتح أنفاق الميترو في مختلف المدن لاستخدامها كملاجئ

14:23

خوفا من إيران.. قبرص تفعل خاصية العثور على مخابئ

14:15

الداخلية وشركة “جت” تطلقان خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين

14:12

إسرائيليون: لا نمتلك ملاجئ وجيراننا يغلقون أبوابهم في وجوهنا

13:56

جمعية الفنادق: إلغاء العديد من الحجوزات بسبب توقف حركة الطيران

13:51

إدارة الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كاف

12:42

القبض على شخص يشتبه بقتله طفله في العقبة

12:23

شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر- أسماء

12:01

كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review لعام 2025

11:52

الجيش يُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد

وفيات
وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025