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إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا العودة عبر الأردن أو سيناء

12 ثانية ago
إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا العودة عبر الأردن أو سيناء

وطنا اليوم:دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. اليوم الأحد، المواطنين لتجنب العودة عبر الأردن أو سيناء.
وقال المجلس في بيان: “في ضوء إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بدأت تظهر مبادرات خاصة للوصول إلى إسرائيل عبر الطرق البرية، والهبوط في مطار في سيناء/الأردن، ومن ثم السفر بالطائرة إلى إسرائيل”.
وأضاف: “نود التأكيد على أن تحذيرات السفر من المستوى الرابع تنطبق على سيناء والأردن، مما يعكس تهديدا كبيرا، ونوصي بتجنب هذه المناطق”.
وتابع المجلس: “تزداد أهمية هذه التحذيرات خلال هذه الفترة المتوترة”. مشيرا إلى أنه “بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى إسرائيل، نوصي بانتظار التحديثات حول هذا الموضوع من وزارة النقل”.


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