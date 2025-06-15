إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا العودة عبر الأردن أو سيناء

وطنا اليوم:دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. اليوم الأحد، المواطنين لتجنب العودة عبر الأردن أو سيناء.

وقال المجلس في بيان: “في ضوء إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بدأت تظهر مبادرات خاصة للوصول إلى إسرائيل عبر الطرق البرية، والهبوط في مطار في سيناء/الأردن، ومن ثم السفر بالطائرة إلى إسرائيل”.

وأضاف: “نود التأكيد على أن تحذيرات السفر من المستوى الرابع تنطبق على سيناء والأردن، مما يعكس تهديدا كبيرا، ونوصي بتجنب هذه المناطق”.

وتابع المجلس: “تزداد أهمية هذه التحذيرات خلال هذه الفترة المتوترة”. مشيرا إلى أنه “بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى إسرائيل، نوصي بانتظار التحديثات حول هذا الموضوع من وزارة النقل”.