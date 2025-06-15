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الحكومة الإيرانية تعلن فتح أنفاق الميترو في مختلف المدن لاستخدامها كملاجئ

7 ثواني ago
الحكومة الإيرانية تعلن فتح أنفاق الميترو في مختلف المدن لاستخدامها كملاجئ

وطنا اليوم:في اليوم الثالث من التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، تتسارع وتيرة التطورات الميدانية والتصريحات الرسمية، في ظل مؤشرات على رغبة الطرفين في الدخول بمرحلة جديدة من المواجهة المباشرة.
أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل قبل فجر الأحد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى الإيرانيين بإخلاء كافة منشآت الأسلحة والمنشآت النووية.
واستهدف صاروخ إيراني فجر الأحد “معهد وايزمان” للعلوم في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب، وهو من أبرز المراكز العلمية ويضم مئات الباحثين ويعرف بدعمه التكنولوجي للجيش الإسرائيلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والتقنيات العسكرية المتقدمة.
وجاء في إنذار الجيش الإسرائيلي الصادر باللغتين الفارسية والعربية “نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في إيران.. من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر”، مضيفا أن “الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها في إيران”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيستهدف مثل هذه المواقع في طهران وغيرها، معلنا في بيان أن “الدكتاتور الإيراني يحول طهران إلى بيروت ويحول سكانها إلى رهائن من أجل بقاء نظامه”، في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

“طهران تحت النار”
وفي هذه الأثناء واصلت المقاتلات الإسرائيلية قصف إيران مستهدفة خصوصا العاصمة. وغطّت سحابة كثيفة من الدخان سماء طهران صباح الأحد بعد ضربة ليلية على مستودع وقود تسببت باندلاع حريق.
لكن حركة المرور عادت إلى طبيعتها، وأعادت المقاهي والمتاجر فتح أبوابها كالمعتاد. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
وطلبت السلطات في طهران من موظفيها العمل عن بُعد في الأيام المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إنه يمكن للإيرانيين الاحتماء في المساجد والمدارس خلال الهجمات إسرائيلية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي ستظل مفتوحة طوال الوقت اعتبارا من الليلة.
وأضافت “لا توجد أي مشكلة في توفير الغذاء والدواء والوقود”.
ومنذ إعلان سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني الجمعة سقوط 78 قتيلا في إيران، لم تُعلن السلطات عن حصيلة للقتلى جراء الضربات الاسرائيلية.


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