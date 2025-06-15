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جمعية الفنادق: إلغاء العديد من الحجوزات بسبب توقف حركة الطيران

5 دقائق ago
جمعية الفنادق: إلغاء العديد من الحجوزات بسبب توقف حركة الطيران

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق، حسين هلالات، إن هناك عددًا كبيرًا من إلغاءات حجوزات الفنادق جراء توقف حركة الطيران نتيجة التوترات الإقليمية.
وبيّن هلالات ، أن نسب الإشغال في عمّان بلغت 34%، وكانت نسبة الإلغاء 24%، وفي البحر الميت وصلت نسب الإشغال إلى 34% والإلغاء 10%، أما في البترا فبلغت نسب الإشغال 10% والإلغاء 17%.
وأوضح أن الإلغاءات طالت السياحة الأوروبية والأميركية والأجنبية، في حين لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على السياحة العربية.
وأشار هلالات إلى أن مستقبل السياحة في الأردن حتى نهاية العام الحالي غير واضح في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
ولفت إلى أن طيران منخفض الكلف سيتوقف حتى 14 تموز المقبل، مما سيتسبب في انخفاض عدد السياح القادمين إلى المملكة.


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