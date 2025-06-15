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الجيش يُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد

24 ثانية ago
الجيش يُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد

وطنا اليوم:أجرت فرق الصيانة التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أعمال صيانة فورية للمنزل الذي تضرر جراء سقوط مقذوف ناري في محافظة إربد، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وشملت الصيانة التي أُجريت للمنزل في محافظة إربد، ترميم الجدار الخارجي وطلاء الجدران، بالإضافة إلى إزالة كافة مخلفات المقذوف.


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