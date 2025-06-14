شركة البوتاس العربية توقع عقد توريد جديد مع شركة البوتاس الهندية (IPL) حتى نهاية 2025

م. أبو هديب : “البوتاس العربية” ترسّخ مكانتها كقوة صناعية تصديرية ترتكز على كفاءة الإنتاج وموثوقية التوريد

د. النسور: مشاريع التوسع التي تنفذها شركة البوتاس العربية تدعم حضورها العالمي وتُعزز شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد

وطنا اليوم -عمّان – في خطوة جديدة تعكس التزامها بتوسيع حضورها في الأسواق الاستراتيجية وتعزيز شراكاتها الدولية، أعلنت شركة البوتاس العربية عن توقيع عقد توريد جديد لمادة البوتاس (MOP) مع شركة البوتاس الهندية المحدودة (IPL)، يمتد حتى نهاية العام الجاري 2025.

وقد جرى توقيع العقد، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ما بين الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، ومدير عام شركة IPL الهندية، الدكتور بي إس غالوت. وحضر التوقيع السيد مانيش جوبتا عضو مجلس إدارة شركةIPL الهندية، والمهندس رشيد اللوباني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية وعدد من المسؤولين في الشركتين.

ويمثل هذا العقد امتداداً للشراكة طويلة الأمد التي تربط بين الشركتين، والمبنية على اتفاقية التوريد الموقعة للفترة ما بين 2022 و2026، والتي تتضمن كميات مؤكدة وأخرى اختيارية. ويجسد هذا التفاهم المتجدد الثقة العميقة التي تجمع الطرفين، ويعكس حرصهما المشترك على استدامة التعاون في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي.

وتُعد العلاقة بين شركة البوتاس العربية وIPL من أهم وأقدم العلاقات التجارية في قطاع البوتاس، حيث تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من التعاون المستمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة شركة البوتاس العربية كمورد رئيسي وموثوق في السوق الهندي، وهو أحد أكبر أسواق الأسمدة عالميا. وأسهم هذا التعاون في ضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في الهند، بما يدعم الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، على أهمية الشراكة التي تربط بين “البوتاس العربية” و” البوتاس الهندية”، وتمثل نموذجاً حقيقياً للتعاون المثمر بين الشركات الأردنية والعالمية، وأسهمت على مدى عقود في ترسيخ حضور شركة البوتاس العربية في أحد أكبر وأهم أسواق العالم، مبيناً أن استمرار هذه العلاقة يعكس القيمة المضافة لمنتجات شركة البوتاس العربية من حيث النقاء والجودة العالية، والاستقرار في التوريد، وهو ما يجعلها الخيار المفضل لشركاء يعتمدون على الموثوقية والكفاءة في تلبية احتياجات أسواقهم.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد تشكل محوراً رئيساً في نهج شركة البوتاس العربية للتوسع والنمو، مؤكداً أن التزام الشركة بتقديم منتج موثوق ومستدام لا يخدم أهدافها التجارية فحسب، بل يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأسواق التي تعتمد على البوتاس الأردني كمكون أساسي في قطاع الزراعة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الاتفاق الجديد مع شركة البوتاس الهندية يعكس نهجاً مؤسسياً قائماً على فهم دقيق لمتطلبات الأسواق العالمية، وتوفير حلول توريد قائمة على المرونة التجارية والتميز في جودة المنتج، مشيراً إلى أن الشراكات طويلة الأمد تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الخارجي لشركة البوتاس العربية، خصوصاً في أسواق ذات طابع استراتيجي كسوق الهند.

ولفت الدكتور النسور، إلى أن مشاريع التوسع التي تنفذها شركة البوتاس العربية تدعم حضورها العالمي وتُعزز شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد، مبيناً أن العلاقة المستمرة مع شركة البوتاس الهندية تكرّس دور شركة البوتاس العربية كمصدر ثابت وقادر على تلبية الطلب المتنامي بكفاءة، مع الإسهام في استقرار إمدادات الأسمدة وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى دولي، في ظل بيئة سوقية تشهد تحديات متزايدة في سلاسل التوريد العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة البوتاس العربية تؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانتها كمورد موثوق في قطاع الأسمدة العالمي، من خلال شراكات طويلة الأمد مبنية على الجودة والاستدامة والموثوقية.