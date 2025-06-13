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إسرائيل تغلق سفاراتها في أنحاء العالم وتطلب من رعاياها في الخارج عدم كشف جنسيتهم

48 ثانية ago
إسرائيل تغلق سفاراتها في أنحاء العالم وتطلب من رعاياها في الخارج عدم كشف جنسيتهم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب قررت إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، فجر اليوم الجمعة.
وذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثت مواطنيها على اليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.
وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية.
ولم تحدد البيانات إطارا زمنيا لاستمرار غلق السفارات.
وقالت البيانات “في ضوء التطورات الأحدث، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم، ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية”.
وحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الإسرائيليين في الخارج، على اتخاذ تدابير احترازية نظرا لتزايد الخطر الذي يهددهم، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، فجر الجمعة.
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: “على الإسرائيليين في الخارج تجنب كشف جنسيتهم”.
وتشمل التدابير التي نصح بها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تجنب عرض الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وتجنب حضور الأحداث الكبيرة المرتبطة بإسرائيل أو اليهودية.
ونصحت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي أيضا بعدم نشر تفاصيل يمكن أن تحدد موقعهم أو خطط سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونصح مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج أيضا بالحفاظ على اليقظة العالية في الأماكن العامة والتعاون مع قوات الأمن المحلية واتباع تعليماتهم على الفور في حالة تعرضهم لنشاط معاد.
ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت “دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل”.


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