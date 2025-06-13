بزشكيان : رد إيران سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

وطنا اليوم:قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في “خطاب للأمة”، يوم الجمعة إن “رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء”.

وحث بزشكيان الإيرانيين “على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها”، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

وقال بزشكيان في “خطاب للأمة” إن “رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء”.

ودعا الإيرانيين إلى”عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة”.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم الإسرائيلي الواسع على بلاده بأنه إعلان حرب، حسبما أفادت وكالة إرنا للأنباء.

وقال عراقجي إن إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التعامل مع الواقعة فورا.

وطلبت إيران رسميا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن. وأوضحت إيران أنها أرسلت خطابا عاجلا يدين الضربات الإسرائيلية على المنش ت النووية وقتل أفراد بالجيش، ودعت مجلس الأمن إلى الاستجابة إلى ما وصفته إيران بأنه “عدوان واضح من النظام الصهيوني”.