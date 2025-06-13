بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره

13 ثانية ago
الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة.
وأكد جلالته أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:42

فرسان التغيير تطلق الهوية البصرية الرسمية لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

15:40

فادي السمردلي يكتب:ألاردنٌ في مرمى النار التصعيد الإيراني الإسرائيلي يختبر الأمن الجوي الأردني

15:27

الاحتلال ينشر مسار هجومه على إيران دون المرور بأجواء الأردن

15:00

إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في المتوسط تحسبًا لرد إيراني محتمل

14:45

الملكية : نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج

14:35

الأمن العام: لا يوجد أي إغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالكة

14:31

الملكية الأردنية: تحويل مسار الرحلات إلى الأردن لوجهات بديلة أو تعليقها مؤقتا

14:27

الوطن أولاً… مسؤولية لا شعار

13:55

إيران ترفع راية الانتقام الحمراء على قبة مسجد جمكران في قم

13:44

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في العالم في طريقها إلى إسرائيل

13:36

ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران

11:46

سلاح الجو ينفذ طلعات لحماية المجال الجوي للمملكة

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025