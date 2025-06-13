الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة.

وأكد جلالته أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه