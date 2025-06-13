فرسان التغيير تطلق الهوية البصرية الرسمية لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:في إطار الاستعدادات المتواصلة لتنظيم “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025″، والتي ستُعقد خلال شهر أيلول المقبل في المملكة الأردنية الهاشمية – البحر الميت، أعلنت مؤسسة “فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني” عن اعتماد الهوية البصرية الرسمية للقمة، والتي حملت اختصار (AYITS):

Arab Youth Innovation & Technology Summit 2025

ويأتي هذا الإطلاق في ظل التحضيرات اللوجستية والتقنية الجارية لتنظيم القمة على هامش فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي”، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومشاركة أكثر من 2500 خبير وشاب وشابة من 20 دولة عربية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا المالية، والتعليم الإبداعي، والسياحة، والطاقة، والصناعة، والصحة.

رمز ودلالة: يعكس الشعار المعتمد تكاملًا رمزيًا بين الهوية الثقافية العربية والطابع الرقمي العصري، حيث جُسّد الحرف الأول “A” بتصميم زخرفي يحمل ملامح الخط العربي، تحيط به النجمة السباعية الأردنية رمز الدولة المستضيفة، بينما تم تصميم بقية الحروف بأسلوب هندسي حديث يعبّر عن التحول الرقمي، الابتكار، وريادة الأعمال.

كما يبرز الشعار البُعد الإقليمي من خلال الجمع بين الرمزية اللغوية والثقافية من جهة، والانفتاح العالمي والحداثة التكنولوجية من جهة أخرى، ليعبّر بذلك عن جوهر القمة ورسالتها المتمثلة في تمكين الشباب العربي لقيادة مستقبل رقمي مستدام.

من جانبه، اعرب عصام المساعيد، رئيس مؤسسة فرسان التغيير ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للقمة بإن الهوية البصرية للقمة تمثّل خلاصة لرؤيتنا في الجمع بين الجذور الحضارية والامتداد المستقبلي للعالم العربي، وهي دعوة مفتوحة لكل الشباب العربي ليكونوا شركاء في إعادة صياغة واقعنا الرقمي على أسس من التمكين، الريادة، والابتكار، نعدكم بحدث استثنائي على كافة المستويات يليق بحجم الأردن وقيادته الهاشمية ويعبر عن طموحات اوطاننا وتطلعات شعوبنا العربية.

هذا وتُعد قمة AYITS 2025 إحدى أبرز الفعاليات الشبابية المنتظرة هذا العام، بما تحمله من محتوى نوعي ورسائل استراتيجية، تهدف إلى بناء جسور التعاون العربي في قطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كنموذج إقليمي للنهضة التكنولوجية بقيادة الشباب.