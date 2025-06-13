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إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في المتوسط تحسبًا لرد إيراني محتمل

4 ثواني ago
إسرائيل تغلق أكبر حقل غاز في المتوسط تحسبًا لرد إيراني محتمل

وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي عبر منصة “إكس” انه تم اغلاق الحقل الرئيسي الذي يزود الاردن ب 97% من حاجته من الغاز وان تحذيراتنا بالتحوط في مكانها !
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الجمعة، إغلاق حقل “ليفياثان”، أكبر حقول الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بشكل مؤقت، في خطوة احترازية على خلفية تصاعد التوترات مع إيران عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير.
ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من ردود فعل انتقامية من طهران، حيث أمرت وزارة الطاقة شركة Energean Plc بوقف إنتاج الغاز، مما أدى إلى تعليق عمليات التصدير والإنتاج في الحقل البحري الضخم.
ويُتوقع أن ينعكس هذا الإغلاق سلبًا على إمدادات الغاز في المنطقة، خاصة إلى الاردن ومصر
يُذكر أن حقل “ليفياثان” يُدار من قبل شركة “شيفرون” الأميركية، ويزود بالغاز كلًا من السوق المحلي في إسرائيل ودول الجوار مثل الأردن ومصر. في المقابل، يقتصر حقل “كاريش” التابع لشركة Energean على تلبية الطلب المحلي فقط، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان حقل “تمار”، الذي تديره شيفرون أيضًا، قد تأثر بالقرار.


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