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الملكية : نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج

5 دقائق ago
الملكية : نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي إن الشركة تحاول حالياً إرجاع طائرات الملكية العالقة في الخارج من خلال الترتيب مع السلطات المختصة.
وأضاف المجالي في تصريح أن الأجواء الأردنية مغلقة مبدئياً حتى الساعة الرابعة عصراً، وقد يتم اتخاذ قرار اليوم بشأن الرحلات المغادرة، لكنه لم يتضح بعد.
وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأضاف أن الأولوية في الدرجة الأولى هي سلامة المسافرين، وسلامة الطائرات المغادرة والقادمة، داعياً المواطنين والمسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد التأكد من شركة الطيران ومن مجموعة المطار بأن الرحلة قائمة وفي موعدها.
وأشار مستو إلى أن الإغلاق شمل أيضاً دولاً في الإقليم، ما استدعى من الشركات إعادة جدولة رحلاتها وتأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع، موضحاً أنه في حال كانت المؤشرات إيجابية بعدم وجود تهديد لسلامة الطيران، تعود حركة الطيران.
ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.


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