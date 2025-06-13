بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الضمان في أوقات الحروب وضمان سلاسل الإمداد الاجتماعي

دقيقتان ago
الضمان في أوقات الحروب وضمان سلاسل الإمداد الاجتماعي

بقلم الخبير موسى الصبيحي

يُعوّل على الضمان الاجتماعي كثيراً في أوقات الحروب والأزمات والكوارث، عبر لعب دور المثبّت الاجتماعي والاقتصادي للأفراد Socio-Economic Stabilizer وهو دور محوري يحتاج القيام به إلى خطط وجاهزية عالية.

نمتلك في المملكة ضماناً اجتماعياً جيداً جداً، لكن أكثر ما ينقصه هو اكتمال الشمولية والتغطية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فشمولية التغطية تمكّن أجهزة مؤسسة الضمان ونظامها التأميني من القيام بهذا الدور بصورة أفضل وأكمل وأشمل وضمان استمرار سلاسل الإمداد الاجتماعي بسلاسة.

ومع دعائنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا ويجنّبنا الحروب والكوارث، إلا أن الجاهزية أو الجهوزية دائماً مطلوبة، وعلينا أن نعد العدة والخطة لذلك، حتى لا تكون ردّات فعلنا ومعالجاتنا عند كل أزمة قائمة على الفزعة واللمّة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:10

مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

10:05

أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

10:00

طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

09:53

الجيش يعترض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الأردني

09:49

الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران

09:41

إطلاق صافرات الإنذار للتنبيه من دخول أي صواريخ أو مسيّرات أجواء الأردن

09:35

المومني: المملكة لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع

09:28

الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران

09:18

تعليمات للمواطنين حال سقوط أجسام غريبة من الجو أو سماع صفارات الإنذار

09:15

القوات المسلحة تؤكد استعدادها للتصدي لأي محاولات تهدد أمن المملكة

09:11

الأردن يغلق أجواءه ويعلّق الطيران مؤقتا تحسبا لأي تصعيد إقليمي

22:45

“باسل لا باسيل.. حكاية اسم وهوية”

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025