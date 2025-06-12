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إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات في جميع مراكز الخدمات الحكومية

19 ثانية ago
إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات في جميع مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية عن إيقاف مؤقت لكافة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في جميع المراكز اعتبارًا من الخميس، وذلك في إطار أعمال التحديث الجارية على الأنظمة التقنية.
ويهدف هذا التوقف إلى دعم خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين، بما يتوافق مع أفضل معايير الجودة والأداء الحكومي.
وأكدت المراكز أن جميع الخدمات الحكومية الأخرى مستمرة كالمعتاد، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، فيما يواصل مركز الخدمات في مطار الملكة علياء الدولي عمله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأعربت المراكز عن تقديرها لتفهم المواطنين، مؤكدة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود مستمرة نحو خدمة حكومية أكثر كفاءة وسلاسة.


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