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وزارة الأشغال تستجيب بسرعة وتضع إشارات تحذيرية على طريق الموجب لحماية السائقين

34 ثانية ago
وزارة الأشغال تستجيب بسرعة وتضع إشارات تحذيرية على طريق الموجب لحماية السائقين

الموجب – وطنا اليوم

في استجابة سريعة ومباشرة لما نشره موقع “وطنا اليوم” قبل يومين حول الهبوط الخطير في طريق وادي الموجب، قامت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح اليوم بوضع إشارات تحذيرية فسفورية وعلامات أرضية واضحة لتنبيه السائقين من الخطر المحدق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وقد أظهرت الصور قيام فريق من كوادر الوزارة بتركيب العواكس الأرضية وترسيم خطوط بيضاء واضحة على الطريق، مما يسهم في تنبيه المركبات القادمة خصوصاً خلال الليل أو في الظروف الجوية غير المستقرة.

وجاءت هذه الخطوة كإجراء وقائي سريع بعد أن أثار تقرير “وطنا اليوم” مخاوف المواطنين والسائقين من احتمالية وقوع حوادث مميتة نتيجة الهبوط المفاجئ في الطريق قبل سد الموجب بنحو 200 متر.

ويُذكر أن هذه الاستجابة تعكس يقظة وزارة الأشغال وحرصها على متابعة الملاحظات الميدانية الواردة من الإعلام والمواطنين على حد سواء، في خطوة تستحق التقدير وتؤكد أهمية الدور التكاملي بين الإعلام والجهات الرسمية في خدمة الصالح العام.


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