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أبو السمن: ارتفاع اطلب على الإسفلت بنسبة تفوق 50 بالمئة خلال عامين

18 ثانية ago
أبو السمن: ارتفاع اطلب على الإسفلت بنسبة تفوق 50 بالمئة خلال عامين

وطنا اليوم:عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماعًا موسعًا برئاسة الوزير المهندس ماهر أبو السمن، لبحث آليات ضمان توريد مادة الإسفلت بكميات كافية لضمان استمرارية العمل في مشاريع البنية التحتية.
وأكد أبو السمن أن الطلب على الإسفلت ارتفع بنسبة تفوق 50 بالمئة، خلال العامين الماضيين نتيجة توسع مشاريع الطرق، مشددًا على أهمية توفير الكميات اللازمة بالجودة والمعايير المطلوبة.
فيما شارك في الاجتماع ممثلون عن الطاقة، الجمارك، المواصفات، ومصفاة البترول، حيث نوقشت سبل رفع الإنتاج وتسهيل إجراءات الاستيراد لضمان تغطية الطلب المحلي المتزايد


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