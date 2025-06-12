أمريكا تحظر سفر موظفيها في القدس وتل أبيب وتحذر رعاياها في العراق

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأمريكية في القدس، الخميس، حظر سفر موظفيها خارج القدس و”تل أبيب” حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي السياق ذاته، نصحت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق، وذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار فيه إلى بدء نقل موظفين أمريكيين من منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة توتر متزايد، خاصة في ظل تعثر جهود ترمب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وورود معلومات استخبارية تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن ضربة تستهدف منشآت نووية إيرانية.

وفي تطور لافت، أرجأ قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل “إريك” كوريلا، شهادته التي كانت مقررة أمام الكونغرس الخميس، نتيجة للظروف الأمنية المتوترة في المنطقة.