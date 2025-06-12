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الخميس: طقس حار نسبيًا والحرارة أعلى من معدلاتها

7 ثواني ago
الخميس: طقس حار نسبيًا والحرارة أعلى من معدلاتها

وطنا اليوم:يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، داعية المواطنين الى الإكثار من شرب السوائل.
ويبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، حارا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 21، وفي مرتفعات الشراة 30 – 19، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 24، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية


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