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القوات المسلحة تجلي الممرض الذي أصيب خلال عمله في المستشفى الميداني في غزة

30 ثانية ago
القوات المسلحة تجلي الممرض الذي أصيب خلال عمله في المستشفى الميداني في غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء الأربعاء، إجلاءً طبياً عاجلاً للرقيب الممرض سمير حسن مفلح العمارات الذي تعرض لإصابته بشظية أثناء قيامه بواجبه الإنساني ضمن الفريق الطبي الأردني العامِل في المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة.
وأدخل المصاب إلى مدينة الحسين الطبية بعد وصوله براً لتلقي العلاج اللازم؛ وتحت إشراف فريق طبي متخصص.
وقال مستشار الجراحة العامة العميد الطبيب سهم القسوس، إنّه “تم إخلاء المصاب، وسيتم تقييم حالته الصحية، بعد إجراء مختلف الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الطبية”.
وبيّن القسوس أن حالة المصاب العامة متوسطة، مضيفاً أن عملية نقله تأتي بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.
يُشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية عززت قطاع غزة بمستشفى ميداني ثان وفرق طبية متخصصة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع وذلك بتوجيهات ملكية سامية، حيث تواصل هذه الفرق عملها رغم الظروف والتحديات التي تواجهها لتقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى الفلسطينيين.


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