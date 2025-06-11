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فريق جامعة البترا يحصد المركز الثاني في هاكاثون IEEE لنماذج الذكاء الاصطناعي

55 ثانية ago
فريق جامعة البترا يحصد المركز الثاني في هاكاثون IEEE لنماذج الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:حقق فريق “Bot Busters” من كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا المركز الثاني في مسابقة “IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 1.0” الوطنية المتخصصة في بناء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ونظم المسابقة الفرع الأردني لمؤسسة IEEE العالمية، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية وجامعة آل البيت، وأقيمت مرحلتها الختامية في حرم جامعة عمان الأهلية.
شملت المسابقة مرحلة أولى طلب خلالها من الفرق تقديم حلول تقنية أولية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحد مفتوح، تم في نهايتها تقييم النماذج المقترحة باستخدام بيانات جديدة لم تعرض مسبقا على الفرق، لقياس قدرتها على التعميم وتحقيق دقة عالية، لقياس كفاءة النماذج وجودتها.
ضم فريق جامعة البترا الطالبين معتصم الزعاترة وعبد الرحمن الكردي، بأشراف الدكتور عبد الكريم البنا. وقدم الفريق حلولا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، مكنتهم من تحقيق المركز الثاني على مستوى المملكة، في مسابقة تنافس في مرحلتها الأولى مئة وأربعة عشر فريقا من خمس وعشرين جامعة أردنية.
وتأهل فريق جامعة البترا إلى المرحلة النهائية ضمن اثنين وخمسين فريقا يمثلون اثنتين وعشرين جامعة. وتضمنت هذه المرحلة ست تحديات متتالية في مجال الذكاء الاصطناعي، استمرت قرابة ست ساعات متواصلة، اختبرت قدرة الفرق على بناء نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على العمل تحت الضغط.
قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الأستاذ الدكتور وائل هادي، إن الإنجاز يؤكد تطابق مخرجات التعليم في الكلية مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي. مضيفا: “تحرص الكلية على تحديث الخطط الدراسية بشكل دوري، بما يتماشى مع التطورات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. نحن فخورون بطلابنا الذين يثبتون في كل مناسبة قدرتهم على التميز والمنافسة في أهم المحافل التقنية.”


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