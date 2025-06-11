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الرياضه والاستثمار الرياضي وبيئه الاستثمار في الاردن

19 ثانية ago
الرياضه والاستثمار الرياضي وبيئه الاستثمار في الاردن

وطنا اليوم:اثبت الشباب الاردني قدرته على التأهل في كافه المجالات ، وتاهل المنتخب الاردني لبطوله كأس العالم لعام ٢٠٢٦ فرصه اكثر من رائعه للاردن ينبغي استغلالها في شتى المجالات ، فقد اصبح الاردن محلا شلمواقع البحث والتعرف عليه وهذا يحتم علينا ابراز فرص الاستثمار في الاردن بشكلٍ اوسع وخاصة في القطاع الرياضي .
وعلينا اولا تطوير التشريعات التي تحكم الرياضه وفتحها كمجال للاستثمار في هذا المجال ومنحه امتيازات خاصه بدءا من الاعفاءات الضريبيه والاعفاءات الجمركيه وزياده ترخيص الملاعب في الاحياء الشعبيه ، وزياده الاعفاءات على اللوازم الرياضيه انها فرصه فريده للاردن .
ونحن مطالبون اليوم بتشجيع الانديه واللاعبين في كافه مناطق المملكه وايجاد هياكل جديده للرياضه الاردنيه .
اليوم نحن معنيين في تطوير التشريعات الناظمه الرياضه الاردنيه بمافي ذلك ايجاد قانون واضح وصريح يعالج كافه مشاكل الرياضات المتنوعه ، وايجاد نظام خاص بالمحكمه الرياضيه وجعلها محكمه متخصصه تقضي بكافه النزاعات الناشئه بين الانديه واللاعبين والانديه بعضها ببعض وتنظيم العقود الرياضيه ، وايجاد نظام تحكيم خاص بالمنازعات الرياضيه محاليا ودوليا ، كما يجب تطوير تشريعات اللجنه الاولمبية باعاده صياغه القانون والانظمه مع ضروره ايجاد نظام قضائي وتحكيمي خاص بالالعاب الاولمبية ، وانشاء المجلس الاعلى للرياضه الاردنيه .


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