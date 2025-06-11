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إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

16 ثانية ago
إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة”.
وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، تحركت على أثرها دوريات رد الفعل السريع مطبقة قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع مختلف عمليات التسلل والتهريب، ومنع كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية


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