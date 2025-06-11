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إلى دولة رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

دقيقة واحدة ago
إلى دولة رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

بقلم الخبير موسى الصبيحي

أكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:

١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.

٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.

٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.

٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.

٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.

٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.

٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.

٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.

٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.

١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.

١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.

١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.

١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.

١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.

١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.


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