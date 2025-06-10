بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمّان

وطنا اليوم – بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وعيد الجلوس الملكي يستعيد الأردنيون محطات من المجد والفخر والبطولة، في يوم تتوحد فيه ثلاث مناسبات وطنية سامية؛ الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وعيد الجلوس الملكي، لتجسد روح الانتماء الصادق، وتجدد العهد مع القيادة الهاشمية التي حملت راية النهضة والحرية منذ فجر التاريخ.

وفي هذه المناسبة، يتقدم ديوان أبناء الكرك في عمّان بأصدق معاني الوفاء والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى نشامى الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وإلى شعبنا الأردني الأبيّ الذي أثبت على الدوام قدرته على الثبات والعطاء.

نستذكر الثورة العربية الكبرى، التي قادها الأشراف الهاشميون من أجل كرامة الإنسان العربي ووحدته، تلك الثورة التي خرج من رحمها الأردن الحر الأبي، ليقف على أرضه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكتبوا تاريخاً من الشرف والنزاهة والإقدام.

وفي يوم الجيش، نحيي أبطال القوات المسلحة الأردنية الذين يسطرون في كل يوم ملحمة وفاء وانتماء، فهم الحصن الحصين للراية، والدرع الذي يحمي الأرض والكرامة، ونفخر بأن أبناء الكرك كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من هذا الجيش، يقدمون الغالي والنفيس حباً لوطنهم وولاءً لقيادتهم.

أما في عيد الجلوس الملكي، فنبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني، هذا القائد الذي يقود بحكمة وعزم مسيرة التحديث والتقدم، ويواصل إرث الهاشميين في خدمة الأمة والوطن، بيدٍ تبني، وقلبٍ يحتضن شعبه بكل حب ووفاء.

ونخص بالتهنئة سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، رمز الشباب الأردني الطامح، الذي يجسّد بقيادته وإنسانيته رؤية المستقبل، ويؤسس لأردن متجدد يواكب العصر دون أن يتخلى عن أصالته وقيمه.

في هذه المناسبات العزيزة، يعاهد أبناء الكرك جلالة الملك وولي عهده أن يبقوا كما عهدهم الوطن دومًا، أمناء على العهد، ثابتين على المبدأ، راسخين في الولاء، وسائرين على درب البناء والنماء من أجل أردنٍ قوي وراسخ وآمن.

وكل عام وأنتم بخير، والأردن بألف عزّ وفخر.

ديوان أبناء الكرك في عمّان

10 حزيران 2025