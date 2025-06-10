هجوم إسرائيلي على الحديدة بعد أوامر بإخلاء 3 موانئ

وطنا اليوم:شن الجيش الإسرائيلي هجوما بالسفن البحرية على مدينة الحديدة جنوبي اليمن صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء لـ3 موانئ يمنية في أعقاب أنباء عن سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل قبل وصوله إلى أجوائها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية إن إسرائيل استهدفت بغارتين أرصفة ميناء الحديدة، دون أنباء عن إصابات حتى الآن.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي شن هجوم على ميناء الحديدة، موضحا أن سلاح البحرية نفذ الهجوم، وذلك للمرة الأولى بعد استخدام سلاح الطيران في المرات السابقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن سفن الصواريخ هاجمت ميناء الحديدة ردا على استهداف الحوثيين لإسرائيل بالمسيّرات وصواريخ أرض-أرض.

وأضاف أن الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لـ”عمليات إرهابية”، وفق زعمه.

أوامر إخلاء

وكان الجيش الإسرائيلي أمر مساء أمس بإخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن تمهيدا لاستهدافها، زاعما أنها مقر “لأنشطة إرهابية”، وفق وصفه.

ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/أيار الماضي.

ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء تل أبيب.

ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي في 28 مايو/أيار الماضي هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والرابع منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس/آذار الماضي، عقب هدنة مؤقتة دامت نحو 60 يوما.

وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للأسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.

وتسبب الإطلاق المستمر للصواريخ من اليمن على وسط إسرائيل بتعليق شركات طيران دولية عديدة رحلاتها إلى تل أبيب لفترات متفاوتة.

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل إلى حين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.