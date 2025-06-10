إسرائيل تنقل نشطاء مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن نقل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود.

وأكدت أن من يرفض التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل سيتم عرضه على قاض لإقرار ترحيله.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن من سمتهم النشطاء اللاساميين رفضوا مشاهدة فيلم عرض أمامهم “يوثق فظاعة الجرائم التي تعرض لها اليهود والإسرائيليون”.

وكانت سفينة مادلين وصلت مساء أمس إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد أن استولى عليها جيش الاحتلال ومنع بلوغها غزة.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه “سيتم نقل النشطاء إلى منشأة احتجاز تمهيدا لترحيلهم من إسرائيل”.

وقد رافقت زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية نحو 18 ساعة خلال اقتيادها السفينة التي كانت تقل مساعدات لسكان قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الكوماندوز البحرية ووحدة سنفير وصلت إلى السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، مشيرة إلى أن عناصر القوات الإسرائيلية صعدوا إلى السفينة وسيطروا عليها وأنها “تتجه الآن إلى ميناء أسدود وستصل قريبا”.

كما نقل عن مركز “عدالة” الحقوقي قوله إن “مادلين” لا تزال وطاقمها في عرض البحر، حيث تواصل البحرية الإسرائيلية سحبها قسرا نحو ميناء أسدود بعد منعها من الوصول لقطاع غزة.

اقتحام السفينة

هذا وقد اقتحمت قوة “كوماندوز” من البحرية الإسرائيلية -فجر أمس- هذه السفينة التي كانت متوجهة إلى غزة وعلى متنها 12 متطوعا يحملون مساعدات إنسانية ضمن أسطول الحرية لرفع الحصار عن القطاع الفلسطيني المنكوب.

واقتادت القوات الإسرائيلية “مادلين”، بينما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصدر عسكري أن السفينة ستصل إلى ميناء أسدود حيث سيجري التحقيق مع أفراد الطاقم واستجوابهم.

وقد أوعز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمصلحة السجون بمنع إدخال أي أجهزة تواصل أو إعلام إلى الزنازين التي كان يتوقع أن يُحتَجز فيها النشطاء، وفق ما أوردت الصحيفة الإسرائيلية.

ومن جهته، زعم المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر أنّ إسرائيل سيطرت على “مادلين” بسلاسة من دون أي إصابات، مشيرا إلى أنه سيجري التأكد من عودة من كانوا على متنها إلى عائلاتهم في أقرب وقت.

كما قالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن هذه السفينة “تتجه بأمان إلى سواحل إسرائيل، ومن المقرر أن يعود الركاب إلى بلدانهم”.