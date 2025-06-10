اقتحام نابلس.. واعتقال العشرات من مدن الضفة

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر الليلة الماضية، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة حتى صباح غد، الأربعاء، كما شرعت بمداهمة منازل السكان داخل البلدة القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية أيضا، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وعلى إثر الاقتحام، أصيب فجرا، نحو 15 مواطنا بحالات اختناق.

مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد احمد، قال إن طواقم الإسعاف تعاملت مع أكثر من 15 حالة اختناق، بينهم أطفال، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس.

إلى ذلك، أعلنت مديرية تربية نابلس عن تعطيل العملية الدراسية في المدينة وتأجيل الامتحان الموحد في كافة مدارس المديرية الى يوم الاثنين المقبل.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة الخضر وتمركزت في منطقة أم ركبة جنوبا، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قرية فقوعة، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العائلات على إخلاء منازلها وعدم العودة إليها إلا بعد ثلاثة أيام، إذ سيتم تحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية خبر تأكيد اعتقال العشرات من قرى ومدن الضفة فجر اليوم.

في غزة، استشهد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة مسعفين وصحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,927 شهيدًا، و126,615 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.