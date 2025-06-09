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شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

45 ثانية ago
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجالس والرئيس التنفيذي وبالنيابة عن كافة العاملين في شركة الاسواق الحرة الاردنية من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين ، وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالتكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وسندا وذخرا للاردن وللامتين العربية والاسلامية ، وان تتواصل مسيرة الانجازات والبناء والازدهار لاردننا الغالي في ظل حكم جلالتكم الميمون والرشيد.

وكل عام وجلالتكم بألف خير


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