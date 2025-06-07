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ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وجمهوره في فيديو متداول

35 ثانية ago
ضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وجمهوره في فيديو متداول

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، السبت، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو تضمن إساءة لبلد شقيق وجمهوره، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالتها إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق معها.
وشدد المصدر على أنه لن يتم التهاون مع مثل هذه الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين ولا تعكس قيمهم وأخلاقهم، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة أو يخرج عن إطار وأخلاقيات التشجيع الرياضي.


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