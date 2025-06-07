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نقل مجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى والعراق عبر الباص السريع وباص عمّان

34 ثانية ago
نقل مجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى والعراق عبر الباص السريع وباص عمّان

وطنا اليوم:أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 حزيران الجاري، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.
وقالت في منشور لها على موقع فيس بوك : “التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا”


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