تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي على 4,744 أسرة

وطنا اليوم:باشرت تكية أم علي، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس، على 4,744 أسرة مستفيدة من برامج التكية في محافظات: العاصمة عمّان، والزرقاء، وإربد، والمفرق.

وكانت التكية قد بدأت بذبح الأضاحي المحلية، يوم أمس الجمعة، أول أيام العيد، مباشرة بعد صلاة العيد في مسلخ أمانة عمّان الكبرى، فيما بدأت اليوم السبت، بذبح الأضاحي في أستراليا ضمن المسالخ المعتمدة هناك، وفقاً للشروط الشرعية من حيث العمر والوزن وسلامة الأضحية من العيوب والأمراض، وبناءً على فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، حيث تقوم التكية بأداء الأضاحي نيابةً عن المتبرعين.

ووفق بيان صادر عن التكية، اليوم، تبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تُؤدى في الأردن 190 ديناراً ، وتُوزع طازجة خلال أيام العيد، بينما تبلغ كلفة الأضحية التي تُؤدى خارج الأردن (أستراليا) 125 ديناراً، ويشمل ذلك الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن.

وتُقدّر أوزان الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا بـ 35–40 كغم وزن قائم، و 17–18 كغم وزن صافي، وسيتم شحن اللحوم المجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي، ليتم توزيعها لاحقاً على الأسر المستفيدة داخل الأردن وفي فلسطين.

وفي هذا السياق، عبّر المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، عن شكره وامتنانه للمتبرعين وثقتهم الكبيرة بتوكيل التكية أداء أضحيتهم، مشيرا إلى أن التكية تتيح للمتبرعين فرصة متابعة موعد أداء أضحيتهم خلال أيام العيد، من خلال إدخال رقم الوصل المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.tua.jo

وتوفر تكية أم علي الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20 ألف أسرة محتاجة في جميع محافظات المملكة، تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وذلك من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية أساسية تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية على مدار الشهر