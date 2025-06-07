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الرئيس السوري يلتقي عمته في درعا بعد غياب دام 30 عاماً

37 ثانية ago
الرئيس السوري يلتقي عمته في درعا بعد غياب دام 30 عاماً

وطنا اليوم:التقى الرئيس السوري أحمد الشرع عمته بعد غياب دام ثلاثين عامًا، وذلك خلال زيارته إلى محافظة درعا في عيد الأضحى، وهي الزيارة الرسمية الأولى له إلى المحافظة منذ توليه منصبه رئيسًا للجمهورية.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيدة التي عرّفت عن نفسها بأنها عمة الرئيس.
وتؤكد السيدة استمرار تواصلها مع والد الرئيس الشرع، معربة عن سعادتها بلقاء ابن شقيقها بعد عقود من الفراق.
وشهدت زيارة الرئيس إلى درعا استقبالًا شعبيًا ورسميًا واسعًا، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين والمسؤولين ووجهاء المحافظة للترحيب به.

 


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