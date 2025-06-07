كاتس: استعدنا بعملية خاصة جثة أسير تايلاندي من غزة

وطنا اليوم:قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إن الجيش استعاد جثة المحتجز التايلاندي ناتابونج بينتا، الذي كان محتجزا في غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضاف كاتس في بيان “في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى إسرائيل”.