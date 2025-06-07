مربي المواشي: الطلب على الأضاحي أفضل مما كان متوقعًا

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن الطلب على الأضاحي ضمن مستوياته الطبيعية وأفضل مما كان متوقعا، مبينا أن الأضاحي البلدية شهدت طلبا أكبر نتيجة تساوي أسعارها مع الأضاحي الرومانية.

ووصف الكواليت حركة الإقبال على الأضاحي بـ”الجيدة”، مؤكدا استقرار الأسعار بين 5.25 دنانير و 5.5 دينار للكيلو (قائم) في حين يراوح كيلو الخروف الروماني بين 4 و5.25 دنانير. ورغم اعتبار هذه الأرقام “ضمن الحدود الطبيعية”، إلا أن الكواليت يؤكد أن بعض التجار تجاوزوها، ما تسبب في عزوف بعض المواطنين عن الشراء.

وأشار الكواليت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي (الروماني)، مبينا تساوي أسعارها مع الأضاحي البلدية، مما أدى إلى رتفاع وتيرة الطلب على الأخيرة.

وأضاف أن توفر كميات من الأضاحي المستوردة من سوريا، في محافظات الشمال؛ أسهم باستقرار الأسعار.

وتتعدد أنماط المستهلكين في شراء الأضاحي، كالشراء المباشر من السوق المحلية والحظائر، أو عبر شركات ومسالخ كبرى، أو من خلال التوكيلات الخارجية وهو ما شهد نشاطا ملحوظا، وفق الكواليت.

وأفادت وزارة الزراعة، في حديث سابق، بتوفر 570 ألف رأس من الخراف المعدة للعيد، في حين يبلغ معدل الاستهلاك بين 300 و350 ألف رأس.

وبينت أن هناك رصيدا كافيا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس.

وتحدثت الوزارة عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كاف منها، مشيرا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.