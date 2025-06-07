خمسة قتلى في هجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا

وطنا اليوم:كشفت القوات الروسية عن نجاحها بإلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية بالأرواح والمعدات، وتدمير 82 مسيرة أوكرانية، فيما ذكرت كييف أن القوات الروسية شنت أعنف هجوم ليلي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة خاركيف.

تفصيلا، أفاد المتحدث باسم مجموعة قوات “المركز” الروسية ألكسندر سافتشوك بتكبيد العدو أكثر من 455 قتيلا بمنطقة مسؤولية المجموعة خلال 24 ساعة.

وأضاف سافتشوك أنه خلال الاشتباكات في منطقتي كوبتيفو وديميتروف ومناطق أخرى، دُمرت 8 مدرعات و7 مركبات و3 مدافع، وهزمت تشكيلات مسلحة أوكرانية مكونة من 3 مشاة آلية ووحدات حراسة، ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء من الحرس الوطني الأوكراني.

وألحقت القوات الروسية الهزائم بالجيش الأوكراني في مناطق كوبتيفو، وديميتروف، وكراسنوارميسك، وسيرغييفكا، وأوداتشني، وأليكسييفكا.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنّتها روسيا في وقت مبكر السبت على مدينتي خيرسون وخاركيف الأوكرانيتين، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة من تقدمها على خط الجبهة، تزامنا مع محادثات سلام مع أوكرانيا في اسطنبول فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقتل ثلاثة أشخاص عندما شنّت موسكو قبيل فجر السبت، حملة قصف على ثاني كبرى مدن أوكرانيا خاركيف، قال رئيس بلديتها إنها الأعنف على المدينة منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وأفاد رئيس البلدية إيغور تيريخوف بأن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 على الأقل بجروح.

وكتب على تلغرام “تشهد خاركيف حاليا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة”، متحدثا عن إطلاق روسيا وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.

وأكد رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا عند الساعة 4,40 صباحا (01,40 ت غ) “حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجارا في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية”.

أضاف أن “الطائرات المسيّرة لا تزال تحلق في السماء” محذرا من أن “التهديد لا يزال قائما”.

وفي مدينة خيرسون (جنوب)، قتل شخصان في ضربة استهدفت مبنى، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وكان ما لا يقل عن 18 شخصا بينهم أربعة أطفال، أصيبوا في ضربات على خاركيف شمال شرق أوكرانيا، تسببت باشتعال النيران في مبنى سكني.

وفي لوتسك (غرب) قرب الحدود مع بولندا، عثر رجال الإنقاذ السبت على جثة ضحية ثانية قضت في قصف تعرضت له المدينة الجمعة. وأشارت السلطات إلى أن القتيلة شابة في العشرينات.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الضربات التي شنّتها روسيا على مناطق أوكرانية عدة ليل الخميس الجمعة، إلى خمسة قتلى.

وأكدت موسكو الجمعة أن النزاع “قضية وجودية” بالنسبة إليها، بعدما شنّت هجوما ضخما خلال الليل، أدرجته في إطار “الرد” على هجمات كييف الأخيرة.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على هجوم أوكراني بطائرات مسيرة دمّر قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية، في هجوم على قواعد جوية تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود.

وتسعى أوكرانيا إلى التوصل لهدنة فورية وغير مشروطة لمدة 30 يوما، حيث قدمت آخر مقترحاتها إلى موسكو خلال محادثات السلام في إسطنبول الاثنين.

لكن روسيا رفضت مرارا الدعوات إلى وقف إطلاق النار. ومنذ بدئها الغزو في شباط/فبراير 2022، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودُمرت مساحات شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا وأُجبر الملايين على النزوح.