ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

وطنا اليوم:دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. لتكن نقطة كاملة للتحفيز!”.